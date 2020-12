Semana promete ser abafada em Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

O clima abafado voltará a marcar presença na rotina araucariense a partir desta semana. Segundo a previsão do Instituto Simepar, a chegada de ares mais secos ao Estado ajudará as temperaturas a alcançarem a casa dos 28°C, afastando as nuvens carregadas que fizeram parte da semana anterior.

Hoje, 7 de dezembro, novas pancadas de chuva podem surgir a partir da tarde. A mínima de 16°C chega aos 23°C, com céu encoberto. Na terça-feira, 8, o sol retorna ao município, aquecendo o dia dos araucarienses. A mínima de 16°C pode alcançar os 28°C, sem nenhuma chance de chuva. A quarta-feira, 9, será de muitas nuvens, mas sem grandes probabilidades de temporais. A mínima prevista alcança os 17°C e pode chegar aos 28°C.