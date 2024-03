Semana Santa em Araucária: paróquias terão programação especial 

A Semana Santa em Araucária está movimentando as paróquias e a programação especial terá continuidade até o Domingo de Páscoa, 31 de março.

Na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, nesta quinta-feira (28) tem a ceia do Senhor, com novena de Nossa Senhora das Graças às 19h30 e às 20h haverá uma Missa, seguida por uma vigília, que seguirá até à meia noite.

Na Sexta-feira Santa (29) tem vigília das 06h às 14h, confissões das 07h às 11h, via sacra às 14h, celebração da Paixão do senhor às 15h e às 19h acontece a Procissão luminosa. Os fieis deverão levar velas e o trajeto será no entorno da Igreja Matriz, com algumas paradas no caminho para momentos de reflexão. No sábado (30) tem o Sábado Santo, com benção de alimentos às 16h e Vigília Pascal às 19h (todos devem levar velas). No domingo será celebrada uma Missa de Páscoa às 09h30.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, tem Missa de Lava Pés nesta quinta-feira e momento de adoração às 20h30; na sexta-feira (29) tem confissões das 08h às 12h, às 15h tem celebração da Paixão de Cristo e às 15h haverá uma procissão. No sábado (30) acontece a Benção dos Alimentos às 08h, às 20h será a vez da Celebração da Vigília Pascal; e no domingo (31), tem Missa de Páscoa às 09h30.

No Santuário Nossa Senhora dos Remédios nesta quinta-feira (28) tem Missa da Ceia do Senhor às 19h e em seguida haverá uma vigília de adoração, na sexta (29) tem adoração de hora em hora, entre às 6h até às 14h45, celebração da Paixão do Senhor às 15h e às 19h haverá uma procissão do Senhor morto (todos devem levar velas). No sábado (30) acontece a bênçãos dos alimentos das 14h às 15h, Vigília Pascal às 19h e no domingo (31) será a vez da Páscoa do Senhor com missas na Igreja Matriz às 8h e às 10h.

Na Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira, tem Missa de Lava Pés e Instituição da Eucaristia às 20h de quinta-feira (28), na sexta-feira (29) tem Adoração a partir das 7h, Novena da Misericórdia às 14h20, e Celebração da Paixão do Senhor e Via Sacra às 15h. No sábado (30) terá Benção dos Alimentos às 15h e às 20h haverá Vigília Pascal.

No domingo de Páscoa (31), a programação de Missas é a seguinte: 7h45 nas Capelas São João Batista e São Vicente, 9h na Matriz Senhor Bom Jesus e na Capela Nossa Senhora Aparecida, e às 10h30 na capela Santíssima Trindade e São José.

Na Capela Santa Terezinha, pertencente à Paróquia, tem Missa de Lava Pés e Instituição da Eucaristia às 20h de quinta (28), sexta-feira (29) tem Paixão do Senhor e Via Sacra às 15h, no sábado (30) tem Vigília Pascal às 20h.