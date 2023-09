Semana será de muito calor, mas a chuva irá aparecer na terça (19)

Como muitos já devem saber, teremos muito calor nos próximos dias, com as máximas passando de 30°. Entretanto, de acordo com o SIMEPAR, nesta terça-feira (19/09) terá chuva, com probabilidade de 97% e precipitação de 3.5 mm.

Nesta segunda-feira (18) a mínima será de 17° e a máxima de 31°, com as rajadas de vento chegando a 26 km/h. A terça-feira será de chuva, mas isso não quer dizer que a temperatura irá cair. A mínima permanecerá com 17°, e a máxima será de 32°, com a ventania não passando de 25 km/h.

Na quarta-feira (20) não terá grandes mudanças. Não tem previsão de chuva, a mínima ficará em 16° e a máxima em 32°. Os ventos ficarão na casa de 26 km/h. Na quinta-feira (21) as únicas coisas que irão mudar são a mínima que ficará em 15°, e as rajadas que cairão para 21 km/h.