Semana terá muita chuva e temperaturas amenas

De acordo com a previsão do tempo da SIMEPAR, nesta semana o calorão vai dar uma pequena trégua, haverá chuva e a temperatura não passará de 27°C.

Nesta segunda-feira, 04 de dezembro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 95%, com a precipitação acumulada chegando a 7 9 mm. A mínima é de 19°C e a máxima de 27°C, com as rajadas de ventos atingindo 41 km/h.

Na terça-feira (05), a temperatura mínima permanece em 19°C, enquanto a máxima vai para 26°C, a ventania aumenta para 44 km/h. A probabilidade de chuva será de 83%, com a precipitação acumulada de 1.8 mm.

Na quarta-feira (06) a probabilidade será de 95%, e a precipitação acumulada de 12.4 mm. Com os ventos voltando pra 41 km/h, a mínima será de 18°C e a máxima permanecerá em 26°C.

A chuva continua na quinta-feira (07), com a probabilidade de ocorrência de 95% e a precipitação acumulada de 9.6 mm. A mínima irá pra 20°C e a máxima volta para 27°C, com as rajadas indo para 44 km/h.