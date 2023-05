Seminário de Prevenção a Mortalidade Materna e Infantil foi realizado na última segunda (29) pela Secretaria de Saúde

Na última segunda-feira (29/05) foi realizado no auditório do Centro Universitário UniFacear, o “Seminário de Prevenção a Mortalidade Materna e Infantil”. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA), o evento teve presença de servidores do município, profissionais da 2ª Regional e alunos da instituição.

De manhã, os responsáveis pela palestra foram Lyriane Bruneri Secco (enfermeira da SESA/PR, lotada da 2º RSM, responsável pelos programas de mortalidade e nascimento SIM e SINASC, e coordenadora do Comitê de Investigação de Mortalidade Materna e Infantil da 2ª RSM) e Marcos Takimura (médico ginecologista e obstetra, professor da UFPR e UP, médico responsável na Divisão de Saúde da Mulher SESA/PR), que abordaram o tema Capacitação na Linha Guia de Atendimento a Gestantes e Classificação de Risco Pré-natal.

Na parte da tarde, o tema debatido foi Direitos Humanos e Reprodutivos, abordado por David Kerber de Aguiar (promotor na Vara da Infância e Juventude da 2ª Promotoria de Justiça de Araucária), Simone Cortiano (pedagoga responsável pela Rede de Proteção às Pessoas em Situação de Violência da Secretaria da Saúde de Curitiba) e Susan Brepohl de Britto (assistente social e diretora-geral da Secretaria de Assistência Social de Araucária).

Foto: Carlos Poly.