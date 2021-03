Sensei Carlin assume diretoria regional sul da Federação Paranaense de Karatê

Compartilhe esta notícia:

Carlin vai treinar a equipe paranaense de karatê, na busca de novos títulos.

Com 35 anos de carreira no karatê, o sensei João Carlin Padilha é o novo diretor regional sul da Federação Paranaense de Karatê e técnico da seleção paranaense da modalidade. Formado em Educação Física, o professor de Araucária sempre se dedicou ao karatê e é faixa preta 5º DAN. Entre os anos de 2016 a 2020 foi secretário municipal de Esportes. Possui uma galeria de títulos conquistados em competições estaduais e brasileiras e também no exterior. É especialista em treinamento desportivo e de força.

Como técnico da Seleção Brasileira de Karatê, ganhou títulos importantes, entre eles o de campeão brasileiro, seis vezes campeão no Sul-americano, 4º colocado no Mundial, cinco vezes campeão Brasileiro Universitário e 3º colocado no Pan-Americano. Carlin já foi campeão estadual por oito vezes, seis vezes campeão dos Jogos da Juventude do Paraná e três vezes campeão dos Jogos Abertos do Paraná. “É uma honra pra mim ocupar mais um cargo importante como este, é um reconhecimento à dedicação e profissionalismo em todos esses anos de karatê”, disse o sensei.

