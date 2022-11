Sensei João Carlin é graduado com o 6º grau na faixa preta pela CBK

O Sensei João Carlin Padilha é o mais novo Mestre do karatê após receber o 6º grau da Faixa Preta pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), sendo oficialmente o primeiro de Araucária a obter esta graduação. Carlin realizou o exame de faixa no dia 10/11, em São Paulo. Segundo ele, a graduação tem grande importância na sua carreira como professor e técnico de karatê e o ajudará a ampliar seus conhecimentos, através de novos desafios.

“Eu prestei exame em 2016 para 5º Dan e somente agora consegui fazer o exame para 6º Dan. É uma grande conquista, pois são poucos com a minha graduação no Paraná e se considerar os que são formados em Educação Física, este número reduz ainda mais”, comemora o sensei.

Carreira

O começo de Carlin no karaté foi no ano de 1984. Na época, inspirado pelos filmes do Bruce Lee e sendo filho de agricultores que moravam na área rural, longe da cidade, treinava com seu primo Ivo Good o estilo Wado Ryu. “Meu primo tinha condições de ir até a cidade de Araucária treinar e o que aprendia, repassava pra mim. Com o passar do tempo iniciei os treinos no Dojô da cidade, ia sempre a tarde, depois de trabalhar na roça o dia todo. Era bem cansativo, treinava com o sensei Nelson Kowalski, aluno do sensei Reinaldo Rodrigues (já falecido). Em 1990 conheci o sensei Aldo Lubes, com quem treino até os dias atuais. Então iniciei o estilo Shotokan, pelo qual me apaixonei. Aprendi muito com a experiência e conhecimento do sensei Aldo”, relembra.

Foi através do karatê que Carlin iniciou um projeto na Prefeitura de Araucária em 2001, onde já era funcionário concursado e em 2002 entrou para a Faculdade de Educação Física, incentivado pelo sensei Aldo. “Havia a necessidade de eu aprender cientificamente como nosso corpo responde aos treinamentos e aprendizado. Ao logo desses anos também participei de várias competições, conquistei algumas vitórias, muitas derrotas e um imenso aprendizado, que levo para minha vida, com inúmeros amigos e conhecidos. Tudo que tenho e conquistei devo a esta arte marcial, que sou eternamente grato”, diz o sensei, bastante emocionado.

Graduações e títulos

A primeira graduação, de cor amarela, veio em 10/05/1990, em 18/10/1992 Carlin conquistou a faixa vermelha, a laranja em 15/07/1993, verde em 01/04/1995, roxa em 01/10/1997, marrom em 06/12/1998. Depois vieram os Dan’s, o 1º em 12/12/2000, 2º em 14/12/2002, 3º em 16/12/2005, 4º em 12/12/2009, 5º em 17/12/2016 e 6º em 10/11/2022. “Todos os exames foram muito importantes, porém os mais difíceis foram o primeiro exame para faixa amarela e para 1º Dan. Na primeira vez que realizei pra faixa preta fui reprovado pela banca examinadora, foi difícil voltar a treinar e tentar novamente, mas superei e consegui passar com muito orgulho”, comenta o sensei.

Como técnico de karatê, Carlin já conquistou vários títulos, entre os principais, o de campeão Pan-americano, campeão Sul-americano, conseguiu 30 vagas com atletas integrantes da Seleção Brasileira, foi 15 vezes campeão brasileiro, 9 vezes campeão Sul-Americano, 4º colocado no Mundial, 5 vezes campeão Brasileiro Universitário, 14 vezes campeão Estadual, 10 vezes campeão dos Jogos da Juventude do Paraná e 5 vezes campeão dos Jogos Abertos do Paraná.