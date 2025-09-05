Uma equipe da Polícia Militar de Araucária estava realizando um patrulhamento nesta quinta-feira, 04 de setembro, na rua Pelicano, no bairro Capela Velha, quando foi abordada por um homem pedindo ajuda.

Segundo informações oficiais do boletim de ocorrência, o homem relatou que é pedreiro e de manhã estava trabalhando em uma obra no bairro Cajuru, em Curitiba, quando três homens o abordaram e pediram para que ele entrasse em um carro. Como ele conhecia o trio de vista, por já ter trabalhado em um local que era frequentado por eles, a vítima não desconfiou da situação e entrou no veículo.

Em certo momento, os sujeitos começaram a agredi-lo fisicamente e pegaram seu celular para ter acesso às suas contas bancárias. O homem contou aos policiais que passou as senhas erradas para o trio, o que teria motivado mais agressões. Após os criminosos tentarem colocar as senhas várias vezes, eles voltaram a agredi-lo e o ameaçaram, dizendo que iriam matá-lo.

O homem acabou ouvindo uma conversa do trio, que planejava ir até uma represa, matá-lo e desovar seu corpo no local. Em desespero, a vítima pulou do carro em movimento e fugiu para dentro de uma mata. Segundo seu relato, isso aconteceu nas proximidades da Represa do Passaúna.

Os criminosos roubaram seu celular, relógio, correntes de prata e boné. A vítima também informou que um sujeito estava lhe devendo um dinheiro, e quando foi cobrar o valor, o homem o ameaçou, dizendo que iria mandar seus comparsas sequestrá-lo e matá-lo. Ele disse aos policiais que desconfia que esse indivíduo poderia ser o mandante do crime, mas não tinha certeza.

Após relatar sua situação, o homem pediu ajuda da PM para sair do local, porque estava com medo dos sequestrados voltarem. Diante da situação, os agentes levaram a vítima até a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.