Sergio Moro entra com tudo na campanha de Genildo

Referência nacional e internacional quando o assunto é combate a corrupção, o senador Sergio Moro (UNIÃO) entrou com tudo na campanha a prefeito de Genildo Carvalho (Cidadania).

Moro e Genildo estiveram reunidos esta semana para acertar alguns detalhes da campanha em Araucária. Na oportunidade o senador já gravou um primeiro vídeo declarando apoio a chapa da federação Cidadania/PSDB. O candidato a vice GM Guimarães (PSDB) também participou das conversas.

Incisivo, Moro afirmou que o quadro da segurança pública em Araucária é preocupante, ainda mais em razão das recentes ações do Ministério Público, que colocam o ex-secretário Lincoln Roberto Stygar como suspeito de integrar um esquema de suporte ao tráfico de drogas na cidade. “Um secretário municipal de Segurança Pública, guarda municipal, envolvido num esquema desses é preocupante e precisamos de uma chapa que tenha compromisso em estancar essa sangria já. Do contrário, logo teremos milícias atuando em Araucária. E, a meu ver, o único candidato que pode fazer isso na cidade é o Genildo”, vaticinou.

O senador ainda foi enfático ao dizer que a chapa do União Brasil em Araucária, que tem Claudio Bednarczuk e Vanessa Esposa do Ben Hur como candidatos a prefeito e vice não o representam. “Todos sabem do meu compromisso com o combate a corrupção e por isso defendi uma intervenção na executiva do União em Araucária. Infelizmente não conseguimos isso em tempo de fazer com que o partido caminhasse com o Genildo nestas eleições. Mas eu, enquanto senador da República e filiado ao União sou Genildo e peço aos araucarienses que confiaram em mim nas eleições de 2022 que também o apoiem”, destacou.

O ex-juiz da Lava-Jato – desde já – colocou o seu gabinete à disposição de Araucária, caso Genildo seja eleito. “Temos um trabalho muito sério a fazer, seja no combate ao tráfico de drogas quanto no desmantelamento da corrupção, pois sem resolvermos essas questões não há como encararmos verdadeiramente os problemas do dia a dia das cidades. A corrupção é o maior dos males da administração pública”, pontuou.

Genildo e Guimarães se disseram honrados com o apoio de Moro e afirmaram que isso aumenta a responsabilidade nesta campanha. “Estive com o Moro durante a campanha dele e pude ver muito de perto o compromisso que ele tem com o país. É uma honra tê-lo com a gente”, analisou Genildo.

O senador virá a Araucária ao longo dos próximos dias para atos de campanha ao lado de Genildo e Guimarães.

Edição n.º 1432.