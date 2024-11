Os araucarienses poderão assistir à estreia da série “Encontre Tindiquera!”, produzida pela Happy End, pelos canais do Jornal O Popular do Paraná (YouTube e Facebook), a partir desta terça-feira (05/11), às 21h. A série, totalmente produzida no Município, fará o público embarcar em uma jornada fascinante em busca da lendária terra dos índios tinguis, no que hoje é conhecida como a cidade de Araucária.

Nessa terça-feira serão transmitidos os dois primeiros episódios. Os outros três vão ao ar na quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 21.

A série também será exibida em várias escolas da cidade e a primeira foi a Escola de Campo Rosa Pichet, na área rural de Guajuvira, na sexta-feira (01/11). Serão oito exibições em instituições educacionais da área rural e dos bairros. Segundo a produtora Liz Baja, a escolha por estes locais foi para descentralizar o acesso aos produtos culturais de Araucária. Para o diretor Antonio Franceschi, “a primeira exibição foi um sucesso e as crianças já questionaram quando haverá continuação”.

Série Tindiquera estreia nesta terça-feira (5/11) nas redes sociais de O Popular 1 Série Tindiquera estreia nesta terça-feira (5/11) nas redes sociais de O Popular 2

A Professora Fernanda Moreira Mendes, disse que “diante de tanta coisa que a internet oferece, é muito importante um conteúdo rico, que trata da nossa história e que deixa todos com muita curiosidade e vontade de querer mais.” Ela disse ainda que é um conteúdo interessante para os alunos, aborda geografia, história, língua portuguesa, e promove a valorização da diversidade étnico racial, ao produzir um material sobre o povo indígena. “A série trata da nossa história, do que somos hoje, que é simplesmente o resultado de todas as vivências anteriores”, completou.

Foto: Divulgação

As crianças também adoraram a exibição e contaram que os personagens conseguiram interpretar muito bem a história de Tindiquera, que é uma das mais famosas de Araucária. “Deu vontade de conhecer o Museu Tingui-Cuera e aprender mais sobre a história da nossa cidade”, declarou um dos alunos.

Sobre a série

A série “Tindiquera” fala sobre os dias de férias de Ana, que são abalados quando a menina recebe um objeto e uma mensagem póstuma deixados por seu avô: “Encontre Tindiquera!” Dali em diante, tem início a aventura encantadora que mistura história, dramas pessoais e relações de amizade.

Produzida com recursos da Lei Paulo Gustavo, a ficção histórica terá cinco episódios e eles vão prender sua atenção do começo ao fim. A gravação envolveu uma produção cuidadosa, tendo como cenários o Museu Tingui-Cuera, Casa Polonesa do Costeira, Represa do Passaúna, Cemitério Central e diversas ruas do centro da cidade.