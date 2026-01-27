O consumo de música em Araucária é marcado pela predominância de produções nacionais entre as faixas mais ouvidas no município em 2025. Levantamento com base em execuções digitais indica que o top 10 de músicas é composto, majoritariamente, por canções dos gêneros sertanejo, pagode e funk, que concentram o maior volume de reproduções ao longo do ano.

Esse consumo está diretamente relacionado ao uso das plataformas digitais e das redes sociais.

Estimativas apontam que o YouTube é a rede social com maior número de usuários em Araucária, superando 100 mil contas ativas. Em seguida aparecem o Instagram e o Facebook, enquanto o TikTok registra crescimento e amplia sua participação entre os usuários do município. Essas plataformas funcionam como principais meios de acesso, divulgação e compartilhamento de músicas, influenciando o alcance e a popularidade das faixas mais ouvidas em Araucária.

Posso Até Não Te Dar Flores
DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP, MC Jacaré, DJ Davi Dogdog

P do Pecado (Ao Vivo)
Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

Deixa Eu (Ao Vivo)
Murilo Huff

Baqueado (Ao Vivo)
Panda, Ícaro & Gilmar, MJ Records

Tubarões (Ao Vivo)
Diego & Victor Hugo

Eu Te Seguro (Ao Vivo)
Panda, MJ Records

Eu Me Apaixonei
Vitinho Imperador

Pela Última Vez (Ao Vivo)
Grupo Menos É Mais,
NATTAN

Ama Um Maloqueiro
Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, DJ Ari SL

Ilusão de Ótica (Ao Vivo)
Matheus & Kauan, Ana Castela

Edição n.º 1499. Maria Antônia.