Serviço da Sanepar pode afetar abastecimento de água em bairros de Araucária nos dias 28 e 29

Nos dias 28 e 29 de agosto (quarta e quinta), a Sanepar fará adequações nos equipamentos elétricos dos reservatórios de água Costeira e Araucária Sabiá. Das 9 horas até ao meio-dia, os trabalhos serão executados no Reservatório Costeira, afetando o abastecimento nas regiões dos bairros Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. A previsão é a de que o fornecimento de água volte gradativamente à normalidade a partir das 23h30.

No Reservatório Araucária Sabiá as adequações iniciam às 14 horas e se estendem até as 17 horas. Podem ser afetados com falta temporária de água os bairros Boqueirão, Porto das Laranjeiras, Fazenda Velha, Cachoeira, Campina das Pedras, Capela Velha, Centro, Chapada, Costeira, Estação, Passaúna, Sabiá, Vila Nova e Campestre. O abastecimento deve voltar gradativamente à normalidade a partir das 8 horas da manhã de quinta-feira (29).

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Vale lembrar que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.

Para mais informações, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.