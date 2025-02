Serviço de atendimento ao usuário está sendo construído pela Via Araucária na PR-423

Os motoristas que normalmente fazem seu trajeto pela PR-423, próximo à entrada na Avenida Independência, certamente estão confusos com a obra que está sendo realizada no KM 15.

A Via Araucária está construindo uma Base de Serviço Operacional (BSO) para auxiliar em atendimentos profissionais. A BSO contará com estruturas estratégias de recursos operacionais. No local, estarão guinchos, caminhões de combate a incêndio, caminhões para resgate de animais e ambulâncias.

“Esses recursos são essenciais para garantir suporte rodoviário, incluindo suporte médico de emergência e auxílio mecânico”, explica a comunicação da Via Araucária.

Além da BSO, a estrutura também contará com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Após uma longa viagem, motoristas poderão fazer uma pausa rápida para utilizarem o banheiro, fraldário, bebedouro e o totem de autoatendimento da concessionária.

Ao todo, são nove bases que estarão localizadas em vários pontos estratégicos, definidos pela Via Araucária em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Também foi informado que o projeto da BSO/SAU foi feito levando em consideração a duplicação da PR-423. “A previsão de entrega é final de fevereiro, e o local possui o objetivo de otimizar as operações e garantir mais agilidade nos atendimentos”, relata a comunicação.

Edição n.º 1451. Victória Malinowski.