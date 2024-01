Serviço de Família Acolhedora atenderá em novo endereço a partir do dia 15

O Serviço de Família Acolhedora de Araucária passará a atender em nova sede a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro. A estrutura, agora para atendimento exclusivo do serviço, está localizada em um endereço central e de fácil acesso, na Rua Fernando Suckow, 40 – bem próximo ao prédio da Prefeitura de Araucária.

O espaço é locado e possui 180m², com salas de atendimento individualizado, sala de grupos e de capacitações, recepção, cozinha e banheiros. Atualmente há 17 famílias habilitadas e 5 em processo de habilitação para atuarem como acolhedoras de crianças e adolescentes na cidade. No decorrer do ano de 2023 foram atendidos 46 crianças e adolescentes pelo serviço, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social.

O serviço de acolhimento em família acolhedora desempenha um papel fundamental no sistema de proteção à infância e adolescência organizando, capacitando e acompanhando interessados para que possam assumir uma função social temporária importante em alguns casos específicos. Essa abordagem se destaca ao proporcionar um ambiente familiar, essencial para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança ou adolescente enquanto o sistema judiciário define a possibilidade de o acolhido – que foi afastado para sua medida de proteção – ser reinserido em sua família de origem.

“Ao oferecer aconchego e apoio afetivo, essa modalidade busca criar condições propícias para a construção de laços afetivos estáveis. A singularidade desse serviço reside na oferta de vínculo familiar temporário e saudável, permitindo que a criança ou adolescente se desenvolva em um ambiente familiar enquanto trabalha no processo de reintegração com sua família biológica, sempre que isso for possível e benéfico”, destaca a coordenadora da Proteção Social Especial – Alta complexidade, Wania Regina Wolff.

Contatos

Se você deseja saber como se tornar uma Família Acolhedora em Araucária ou quer receber mais informações a respeito do serviço, entre em contato pelo fone 3614-1702/ (41) 99927-3676 ou pelo e-mail família.acolhedora@araucaria.pr.gov.br.