Servidora aposentada agradece familiares e amigos por homenagens recebidas

A servidora de carreira Eliane Kriger de Paiva, que trabalhou durante 20 anos na Secretaria de Saúde de Araucária e se aposentou no dia 31 de janeiro de 2023, agradece a todos os familiares e colegas de profissão que lhe prestaram homenagens. “Quero agradecer primeiramente minha filha Raquel, que teve a ideia de fazer essa linda homenagem pela minha aposentadoria, tornando esse momento especial. Isso me trouxe uma imensa satisfação. Agradeço também ao Jornal O Popular que abraçou a ideia e fez, além da homenagem, uma reportagem que me deixou super feliz e surpresa. Não posso esquecer de agradecer meus amigos e colegas de trabalho, que deram seus depoimentos, muito além das minhas expectativas”, disse Eliane.

Por fim, ela agradeceu aos inúmeros comentários na publicação da reportagem nas redes sociais, reconhecendo seu trabalho. “Posso dizer que combati o bom combate, encerrei minha carreira (pelo menos na Prefeitura…risos) e guardei a minha fé. Gratidão a todos!”

Foto de: Raquel Kriger de Paiva.