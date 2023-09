Setembro começa com previsão de chuva e céu nublado

O mês de setembro começou, e com ele veio chuva e tempo nublado. Teremos chuva apenas nesta segunda-feira (04/09), a previsão é de 64%, com precipitação de 1.2 mm. Enquanto na quarta e quinta-feira o tempo ficará nublado.

Nesta segunda, a mínima é de 19° e a máxima de 26°, com as rajadas de vento chegando a 62 km/h. Na terça-feira (05) o céu será de muitas nuvens, com a mínima e a máxima caindo, sendo 11° e 22° consecutivamente. A ventania vai para 59 km/h.

Na quarta-feira (06) a mínima permanece, enquanto a máxima vai para 16°. Os ventos podem chegar a 46 km/h. Na quinta-feira (07) teremos poucas mudanças na temperatura, com a mínima indo para 12° e a máxima para 19°, e as rajadas não passando de 45 km/h.