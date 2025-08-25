Setenta candidatos vão participar do 17º Festival da Canção de Araucária (Festcar), que será realizado entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque Cachoeira. Ao contrário de anos anteriores, nessa a participação nessa edição de retorno do festival foi exclusiva para candidatos residentes no Município.

Realizado pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), o Festcar já se consolidou como um dos principais espaços de expressão artística da cidade. O objetivo do evento é valorizar a música e promover o intercâmbio cultural entre artistas locais. Os vencedores também receberão prêmios em dinheiro como incentivo.

As inscrições encerraram na última quarta-feira, 20 de agosto. Ao todo se inscreveram 26 cantores na categoria Popular, 28 na Sertanejo, 12 na Banda e 4 na Teens.

No dia 04 se apresentam as bandas, dia 05 será a vez das apresentações dos candidatos Teens (categoria estreante este ano), e dos cantores que disputarão na categoria Popular, e no dia 06 será a vez de os concorrentes da categoria Sertanejo subirem no palco. A grande final será no dia 07.

Os competidores deverão se apresentar acompanhados pela Banda do Festival, ou fazer a passagem de som antes das apresentações oficiais. Para isso, é necessário que cada participante entre em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (41) 3614-7630, para alinhar os detalhes técnicos.

Confira a lista de artistas inscritos desta edição:

CATEGORIA BANDA

Amber
Apollo K
Conexão Periférica
Doctor Rock’s
Folk You
Frida Gonna Freak (Frida G. F.)
Groselha Groove
Sr. Barão
Sunrise
Superinferiores
Tropical Drama
Vollupia

CATEGORIA TEENS

Duda Lassen
Duda Vieira
May Dudek
Rayssa Rafaela

CATEGORIA POPULAR

Alex Silva
Alisson Faria
Alysson B. P.
André di Barros
Angelica Sanpe
Ari Junior
Camylla dos Santos
Carlos Borges
Consuelo Baby
Fabio e Willian
Jacqueline de Lima
Jair Sena
Juh Fragoso
Kleber Gonçalves
Kley Sophia
Luigi Jankowski
Lutrix
Marlon Maia
Mily Mendes
Nani
Renato Felipe
Samia Bueno
Sandra Burda Bubiniak
Sergio Gustavo
Uirapuru Cantador
Valter Kaiser

CATEGORIA SERTANEJO

Ana Sandrine
Antoni Celso
Bachega
Bárbara e Brunna
Carol e Célia Reis
Cleidi Loka
Dayse Pamplona
Edy Junior e Fael
Felipe Ribeiro
Fernando Netto
Guilherme e Gabriel
Isah e Dorcas
João Daniel
João Nogueira e Mateus
Julio Cezar e Cristiano
Karina Bortoleto
Karina Souza
Lucas Veiga
Lucas Wotson
Luiz Paulo e Patricia
Paulla Lopes
Pedro Paulo
Rayssa Oliveira
Rhuan Soares
Ricardo Shoares
Rogério Hertz
Sandro e Lúcio
Taís e Elysson