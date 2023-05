Sextou com Bachega!!! Cantor vai lançar 5 músicas do seu novo DVD

Se você curte uma música sertaneja de respeito, anote aí na sua agenda essa data: na sexta-feira (05/05), o cantor Bachega vai lançar cinco músicas inéditas, que fazem parte do seu novo DVD. Os fãs poderão conferi-las nas plataformas de streaming de música Spotify, Deezer, Apple Music e Tidal.

Também na sexta-feira, Bachega lança em seu canal no Youtube o vídeo da música “Sentimento Cancelado”, que tem a participação do cantor Jefferson Moraes. Quem quiser baixar as músicas e compartilhar, o link será disponibilizado no Instagram do cantor @bachegaoficial

Carreira

Com mais de 20 anos de carreira musical, Bachega já formou duplas com outros cantores e hoje tem uma carreira solo consolidada. No seu currículo de artista constam participações em diversos programas de TV e rádio e shows em várias cidades do país.