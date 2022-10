Shih Tzu Bolinha está sumida e família pede ajuda para encontrá-la

A Cadelinha Shih Tzu, que atende pelo nome de Bolinha, está desaparecida desde a noite de quarta-feira (12/10) da Rua Tangará, no Jardim Califórnia. Ela tem a pelagem branca, com manchas na cor caramelo.

Bolinha pertence a uma criança, que está muito triste, sentindo a falta da amiguinha de pelos. Segundo a família, por um descuido o portão ficou aberto e a cadelinha aproveitou para sair. “Nós a procuramos pelo bairro, mas não a encontramos. Se alguém tiver com a Bolinha, pedimos por favor que nos devolva, ela é muito importante para nós”, disse a família.

Qualquer notícia sobre a cadelinha Shih Tzu, o fone de contato é o (41) 9 9669 1583, falar com Thiago.