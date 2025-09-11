O Shopping Pinheiros celebrou no dia 9 de setembro seu primeiro aniversário, marcando um ano de funcionamento em Araucária. A data foi comemorada em clima de confraternização com os lojistas, que receberam um troféu especial em lembrança da parceria construída ao longo desse período. “Cada lojista ganhou a lembrança que a gente preparou com todo carinho, para mostrar que eles fazem parte dessa conquista. O shopping não seria nada sem eles”, destacou a administração do shopping.

O primeiro ano foi descrito como um período de muitos desafios e obstáculos. Desde a inauguração, o trabalho da equipe esteve voltado para atrair o público e consolidar o espaço como uma opção de compras e lazer para os moradores da cidade.

Para marcar o aniversário, uma série de novidades foi preparada. Até o dia 30 de setembro, todos os clientes terão estacionamento gratuito. Já nos dias 13 e 14, o espaço se transformará em um “castelo de magia e diversão” com o espetáculo Reino da Neve Encantada, evento gratuito voltado para toda a família.

Entre as principais atrações do shopping está o cinema, que voltou a fazer parte da rotina da cidade depois de muitos anos. “É muito bacana porque a gente traz de novo uma galera para o cinema e, para além disso, um público que nunca tinha tido acesso. Temos um público muito grande de primeira viagem e para gente é muito importante poder oportunizar que a população araucariense tenha acesso aos grandes lançamentos sem sair de casa”, afirmou Jester Furtado, do SoffCine. Atualmente, o cinema oferece promoção de meia-entrada para todos às segundas e terças-feiras, além de uma campanha que sorteará um ano de cinema grátis.

Outra novidade anunciada como presente para os clientes é a instalação da escada rolante, que deverá facilitar o acesso e trazer mais conforto durante as compras. A expectativa da administração é de que a melhoria também contribua para atrair mais visitantes ao local.

“Para nós, é uma grande alegria ver o Shopping Pinheiros crescendo junto com a cidade de Araucária. Nosso objetivo sempre foi criar um espaço para as famílias se encontrarem, se divertirem e realizarem suas compras com conforto e segurança. Estamos muito felizes em poder oferecer novas opções de lazer, serviços e oportunidades de negócios para a população. O shopping é mais do que um centro de compras, é um ponto de encontro da comunidade. Agradecemos a todos os lojistas, colaboradores e clientes que fazem parte dessa história. É com vocês que o Shopping Pinheiros continua se fortalecendo e trazendo novidades para Araucária”, agradecem os proprietários Pedro e Domingos.

O Shopping Pinheiros trouxe à Araucária a experiência de um shopping completo, opções em moda, calçados, acessórios, artigos para pets, conveniências e até serviços. A praça de alimentação foi projetada para acomodar até 700 pessoas sentadas. Durante todo o mês de aniversário o local será palco de exposições, espetáculos e diversão.

SERVIÇO

O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Victor do Amaral, 1789, Centro. O horário de atendimento das lojas é de segunda a sábado das 10 às 22h, e domingos das 14h às 20h. Já a Praça de Alimentação funciona de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos das 11h às 22h.

Edição n.º 1482. Maria Antônia.