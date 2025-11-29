O Shopping Pinheiros receberá um evento especial de Natal no dia 6 de dezembro (sexta-feira), às 16h, com entrada franca. A 3ª Cantata Dançante, organizada por Deise Damazio, será apresentada pelas crianças do condomínio Spazio Campodoro, com participação de algumas crianças de fora.

Até então, a cantata era realizada no próprio condomínio, mas o espaço foi ficando pequeno. “Além de buscarmos um local mais amplo, também queremos atrair um público maior para acompanhar a apresentação e dar mais visibilidade ao trabalho dos pequenos. No próximo ano temos planos de expandir ainda mais, conseguir um espaço maior para os ensaios e dar oportunidade para que crianças de todas as comunidades possam participar da cantata”, explica Deise.

Inclusive, a empreendedora precisa de apoio, e caso alguém tenha interesse em ajudar cedendo um espaço físico por alguns dias de novembro para que mais crianças possam participar dos ensaios e da apresentação, basta entrar em contato pelo fone (41) 99255-6191.

Edição n.º 1493.