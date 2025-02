Shopping Pinheiros vira ringue no sábado (22) para receber o República Fight Championship

No próximo sábado, 22 de fevereiro, a partir das 17h, o Shopping Pinheiros será transformado em um ringue para receber um grande evento de lutas: o República Fight Championship. Localizado na entrada da cidade, o local será o centro das atenções esportivas do Município neste dia.

Promovido pela academia República Fight, com apoio do Shopping Pinheiros, o evento contará com mais de 10 lutas amadoras e semiprofissionais de muay thai, além de duas disputas de cinturão na modalidade e duas apresentações de boxe. Participarão academias de luta do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados. E sabe qual a parte melhor? O República Fight Championship terá entrada gratuita, é só chegar e curtir todas as lutas!

“O objetivo do evento é divulgar o esporte para um número maior de pessoas e também chamar o público para vir ao shopping se divertir e ter acesso a uma grande variedade de lojas”, afirma o organizador William Lucas da Silva.

Edição n.º 1453.