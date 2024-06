Show musical beneficente registrou arrecadação expressiva de donativos para o RS

O show beneficente “S.O.S. Rio Grande do Sul”, realizado no dia 26 de maio, na Villa Hygge, por um grupo de cantores e produtores musicais de Araucária, atingiu seu propósito e alcançou uma arrecadação expressiva de donativos. Ao mesmo tempo em que o público pode acompanhar o talento de vários cantores locais, em mais de três horas de show, teve a chance de ajudar as famílias atingidas pelas enchentes no RS, através da doação de alimentos não perecíveis, fraldas para crianças e adultos, lenços umedecidos, itens de higiene pessoal e de limpeza, lençóis e água.

O Jornal O POPULAR também se engajou na causa e transmitiu uma live, em parceria com a Take 11 Produção Audiovisual, para que o público de casa que não teve a chance de acompanhar o show presencialmente, pudesse fazer doações via PIX.

Através da live, foram arrecadadas 20 cestas básicas doadas pela Mundolar, 50 cestas básicas e 50 fardos de água da Fertilize; 15 fardos de água da VB Assessoria Contábil; 20 fardos de água da Fada Madrinha; 10 cestas básicas da Fredericos Refeições; 10 cestas básicas da Comab Materiais de Construção; 20 fardos de água da Raksa Materiais de Construção; 200 garrafas de detergente de louça, 200 Garrafas de Água Sanitária, 500 Rolos de Papel Higiênico da Canadá Imóveis; 200 garrafas de água e um kit de produtos de limpeza do Móveis São Sebastião; 50 garrafas de água do Móveis Kujawa; 20 fardos de água do Super Massa; 10 fardos de água da Global Tratores; 50 fardos de água da Baleia Terraplanagem; 20 fardos de água da Anjos Colchões; e o Posto Cordilheira doou diretamente pela chave PIX.

Além destas, muitas pessoas levaram suas doações pessoalmente na Villa Hygge. Todos os itens arrecadados já foram encaminhados para o Rio Grande do Sul.