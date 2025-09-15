O Sindicato dos Servidores do Quadro Geral da Prefeitura, mais conhecido como SIFAR, deu a entender que é contra a retirada do Centro POP do bairro Porto das Laranjeiras.

A declaração foi feita por meio de conteúdo publicado no site do sindicato. Nele, a instituição ainda acusa diretamente a secretária de Assistência Social, Amanda Nassar, de ser “higienista” e estende indiretamente a acusação aos moradores que pedem a saída do serviço do imóvel localizado na Avenida Independência.

O sindicato, que tem em sua direção muitas pessoas que não moram em Araucária, também diz em sua declaração que a secretária (que mora na cidade) deve se retratar por ter dito que moradores em situação de rua que não querem mudar de vida devem deixar o Município.

O SIFAR ainda diz que a secretária foi “infeliz” ao dizer que apenas “quem tiver um propósito de sair das ruas e reconstruir sua vida” terá atendimento no Centro POP. Para o sindicato a citação é problemática, pois não caberia a Amanda fazer a distinção de quem tem ou não direito de acessar um serviço como o Centro POP

O SIFAR prega ainda que a secretária e todos os moradores do Porto das Laranjeiras que estão reclamando do Centro POP e do fim do sossego que havia no bairro, estudem os princípios do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e tenham mais respeito às pessoas em situação de rua, valorizando a importância do Centro POP como um equipamento de respeito à dignidade humana.

A matéria completa feita pelo SIFAR pode ser vista na página da instituição no Instagram, cujo endereço é o @sifar.araucaria.