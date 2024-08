Símbolo da cidade, A Caixa d’água da Sanepar, no Centro, está sendo demolida

Quem passou pela Rua Miguel Bertolino Pizatto, no Centro, já deve ter percebido que um dos principais símbolos da cidade, que há muitos serviu de referência, está prestes a desaparecer. Isso mesmo! O reservatório elevado, ou seja, a caixa d’água localizada junto ao escritório da companhia, está sendo demolido. O motivo? Segundo a Sanepar, a edificação é muito antiga e sua estrutura já estava deteriorada, colocando em risco a segurança das pessoas.

Sobre a obra, a Prefeitura esclareceu que a decisão de demolir a caixa d’água partiu exclusivamente da companhia de saneamento básico. Completou que a estrutura está desativada há anos e que a demolição já seria uma decisão de tempos. “Da parte da Prefeitura, o que coube foi a emissão do alvará para a demolição, documento solicitado pela Sanepar”, salientou.

Já a Sanepar informou que está fazendo a demolição de dois reservatórios antigos de Araucária, que estão desativados há bastante tempo: Reservatório Araucária Centro e Reservatório Sabiá. A companhia disse que o custo das duas obras será de R$ 599.985,00 e o prazo para conclusão está previsto para o fim de janeiro de 2025.

Reservatórios de água podem não ser pontos turísticos comuns, mas em Araucária, a caixa d’água do Centro sempre mereceu um olhar especial. Com 50 anos desde a sua construção, a caixa estava desativada, porém se tornou uma espécie de cartão postal da cidade. Era comum ouvir pessoas citando o “monumento histórico” como meio de orientação para auxiliar na localização de um determinado endereço.

Mas você conhece a história dela? A rede de água de Araucária foi inaugurada em 24 de março de 1974, pelo prefeito da época José Tadeu Saliba e pelo então governador do Paraná, Emílio Gomes. Naquele dia, a solenidade movimentou a cidade devido à importância do serviço para seus habitantes e pela presença de grandes nomes da política local e estadual e de muitos empresários.

A caixa d’água, que durante muitos anos fez parte do sistema de abastecimento municipal, foi inaugurada naquela ocasião e, desde então, foi incorporada à história de Araucária. E para que possamos ter uma ideia da sua importância como símbolo da cidade, que com certeza vai deixar saudades, o Arquivo Histórico Municipal Archelau de Almeida Torres guarda em seu acervo várias fotos do ano da sua inauguração.

