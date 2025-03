Simepar prevê bastante chuva para esta semana

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a semana será marcada com muita chuva, principalmente na quarta-feira.

Nesta segunda-feira, 10 de março, o céu está parcialmente nublado com a umidade variando entre 69% e 98%. A temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 23°C, com as rajadas de vento chegando a 33 km/h. Há 98% de chance de chuva, com um acumulado previsto de 2,5 mm. Na terça-feira, 11 de março, a temperatura mínima permanece em 18°C, mas a máxima sobe para 25°C. A umidade oscila entre 65% e 99%, e os ventos podem chegar a 29 km/h. A precipitação acumulada aumentará para 8.4 mm, com probabilidade de ocorrência sendo de 98%. Na quarta-feira, 12 de março, está previsto para cair um temporal, com probabilidade de 98% e a precipitação acumulada atingindo 31.5 mm. A umidade estará entre 68% e 99% e as rajadas de vento cairão para 22 km/h. A temperatura mínima ainda estará em 18°C e a máxima ficará em 24°C. Na quinta-feira, 13 de março, a previsão indica temperaturas estáveis, com mínima de 18°C e máxima de 24°C. Os ventos aumentam para 28 km/h, e a umidade varia entre 71% e 98%. A probabilidade de chuva segue em 98%, com um acumulado previsto de 5,9 mm.