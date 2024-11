Simepar prevê bastante chuva para o começo de novembro

Apesar não ter nenhum sinal de chuva para hoje, a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marca tempo chuvoso para esse final de semana. Por enquanto, está previsto para chover até a próxima sexta (08/11).

Nesta sexta-feira, 1º de novembro, o céu está com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 15 °C e a máxima de 24 °C, com as rajadas de vento chegando a 36 km/h. A umidade está por volta de 55% e 94%.

No sábado, 02 de novembro, a temperatura permanece a mesma, sendo a mínima de 15 °C e a máxima de 24 °C. O céu ficará parcialmente nublado e com pancadas de chuva, com a probabilidade de ocorrência de 96%, com precipitação acumulada chegando a 7.0 mm. A umidade ficará entre 65% e 97%, com a ventania atingindo 35 km/h.

No domingo, 03 de novembro, a temperatura mudará um pouco, com a mínima aumentando para 17 °C e a máxima continuando em 24 °C. Ainda com o céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva, a precipitação acumulada vai chegar em 4.6 mm, com probabilidade de ocorrência de 96%. Os ventos vão chegar a 32 km/h, e a umidade estará por volta de 70% e 98%.