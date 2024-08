Simepar prevê céu claro e temperatura amena para este fim de semana

Segundo a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o final de semana será marcado com céu claro e temperaturas amenas.

Nesta sexta-feira, 02 de agosto, a temperatura mínima é de 12 °C e a máxima de 22 °C. A umidade está por volta de 54% e 100%, com as rajadas de vento chegando a 34 km/h. A máxima da temperatura ficará presente apenas na parte da tarde, entre 14h e 16h.

No sábado, 03 de agosto, não terá grande mudança na temperatura, ela permanecerá amena com a mínima sendo de 12 °C e a máxima indo para 23 °C. A umidade ficará entre 56% e 97%, com a ventania aumentando drasticamente para 45 km/h. A temperatura ficará mais quente na parte da tarde, mas voltará a esfriar a partir das 17h.

No domingo, 04 de agosto, o céu ainda estará claro, com a temperatura mínima permanecendo em 12 °C e a máxima indo para 24 °C. Os ventos podem atingir 46 km/h, e a umidade ficará por volta de 53% e 89%.