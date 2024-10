Simepar prevê céu nublado e chuva para esta quarta (16)

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná, a chuva irá aparecer apenas nesta quarta-feira (16).

Nesta segunda-feira, 14 de outubro, o céu ficou nublado durante o dia inteiro. A previsão marcou temperatura mínima de 13 °C e a máxima de 20 °C, com as rajadas de vento chegando a 35 km/h. A umidade está por volta de 66% e 95%. Na terça-feira, 15 de outubro, a temperatura mínima vai para 14 °C e a máxima para 24 °C. A ventania irá cair para 33 km/h, e a umidade ficará entre 58% e 98%. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 96% na quarta-feira, 16 de outubro. Com a precipitação acumulada de 3.4 mm, os ventos caem novamente, indo para 25 km/h. A umidade irá ficar por volta de 63% e 99%. Não tem sinal de chuva na quinta-feira, 17 de outubro. A temperatura mínima aumentará para 17 °C e a máxima para 27 °C. A umidade estará entre 56% e 100%, com a ventania aumentando para 30 km/h.