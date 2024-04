Simepar prevê chuva durante toda a semana, menos na quarta-feira (10)

A semana iniciou com chuva, e segundo a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), somente nesta quarta-feira (10/04) que não há sinal de tempo chuvoso.

Nesta segunda-feira, 08 de abril, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 21°C, com as rajadas de vento chegando a 31 km/h. A umidade está por volta de 87% e 98%. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com a precipitação acumulada de 20.6 mm.

Na terça-feira, 09 de abril, a mínima permanece sendo de 18°C e a máxima aumenta para 24°C, enquanto a ventania cai para 14 km/h. A probabilidade de chuva será de 58%, com a precipitação acumulada de 1.4 mm. A umidade estará entre 72% e 100%.

Como dito anteriormente, o único dia que não irá chover, será na quarta-feira. A mínima irá para 17°C e a máxima aumenta novamente, dessa vez indo para 26°C. Os ventos podem atingir 24 km/h, e a umidade ficará por volta de 62% e 100%.

Com a volta da chuva na quinta-feira, 11 de abril, a probabilidade de ocorrência será de 98%, e a precipitação acumulada vai para 4.7 mm. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 25°C. A ventania aumenta para 38 km/h, e a umidade ficará entre 72% e 99%.