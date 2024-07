Simepar prevê chuva forte para esta quinta-feira (11/07)

De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo permanecerá com temperaturas frias. O único dia que não irá chover é na quarta-feira (10).

Nesta segunda-feira, 08 de julho, o céu está nublado e a previsão marca chuva para o final da tarde e durante a noite. Com probabilidade de ocorrência de chuva sendo de 96%, a precipitação acumulada é de 21.9 mm. A temperatura mínima é de 9°C e a máxima de 12°C, com os ventos chegado a 36 km/h. A umidade está por volta de 84% e 97%.

Na terça-feira, 09 de julho, a temperatura permanecerá sendo de 9°C e a máxima irá cair para 10°C. A ventania poderá atingir 38 km/h, com a umidade ficando entre 90% e 97%. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 96%, com a precipitação acumulada sendo de 11.7 mm.

Na quarta-feira, 10 de julho, não tem sinal de chuva. A temperatura mínima continuará a mesma, enquanto a máxima aumentará para 16°C. A umidade ficará por volta de 70% e 99%, e os ventos cairão para 18 km/h.

A previsão marca uma chuva forte para quinta-feira, 11 de julho, sendo a probabilidade de ocorrência de 96%, com a precipitação acumulada atingindo 38.4 mm. A temperatura mínima irá para 11°C e a máxima permanece sendo de 16°C. A umidade ficará entre 86% e 99%, com a ventania aumentando para 29 km/h.