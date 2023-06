Simepar prevê chuva para essa semana e o frio continua

A semana começa com a temperatura aumentando, porém, segundo o SIMEPAR, na quinta-feira (22/06) a previsão marca tempo nublado, com 35% de probabilidade de ocorrência de chuva.

Nessa segunda-feira (19) a mínima é de 8° e a máxima não passa de 15°, com as rajadas de ventos chegando a 31 km/h. Na terça-feira (20), a mínima e a máxima são de 7° e a 17°, respectivamente. A ventania cai para 25 km/h.

Na quarta-feira (21), início do inverno, a mínima vai para 10° e a máxima sobe um pouco, chegando a 19°, com os ventos a 29 km/h. Na quinta-feira (22), mesmo com a previsão de chuva, a temperatura sobre mais um pouco. A mínima será de 12° e a máxima de 21°, com a ventania aumentando drasticamente para 53 km/h.

Foto: Marco Charneski.