O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou previsão de pancadas de chuva para esse final de semana, com a temperatura máxima de 27°C.

Nesta sexta-feira, 09 de janeiro, a temperatura mínima é de 19°C e a máxima de 27°C, com rajadas de vento de 38 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 96% e a precipitação acumulada é de 3.5 mm. A umidade está por volta de 57% e 98%.

No sábado, 10 de janeiro, a temperatura será a mesma, com a ventania caindo para 33 km/h e a umidade oscilando entre 60% e 100%. A probabilidade de chuva será de 96%, com precipitação acumulada de 12.0 mm.

No domingo, 11 de janeiro, a temperatura mínima permanecerá sendo de 19°C, enquanto a máxima será de 26°C. A umidade estará por volta de 69% e 98%, com as rajadas de vento podendo chegar a 41 km/h. A precipitação acumulada será de 7.1mm, com probabilidade de ocorrência de chuva de 96%.