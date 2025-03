Simepar prevê chuva para esta quarta-feira (26)

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) prevê que a chuva aparecerá apenas nesta quarta-feira, 26 de março. Nesta semana, a temperatura ficará amena e com muitas nuvens no céu.

Nesta segunda-feira, 24 de março, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 26°C. A umidade está por volta de 61% e 100%, com as rajadas de vento atingindo 20 km/h.