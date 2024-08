Simepar prevê geada e temperatura chegando a 0°C neste início de semana

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que a geada irá continuar no início desta semana, com a temperatura mínima atingindo 0 °C na terça-feira. Entretanto, a partir de quinta-feira, está previsto para a temperatura começar a aumentar.

Nesta segunda-feira, 12 de agosto, a umidade está por volta de 46% e 77%, com a ventania chegando a 51 km/h. A temperatura mínima é de 4 °C e a máxima de 12 °C. Está previsto para a geada começar por volta de 23h e durar a noite inteira.

A geada na terça-feira, 13 de agosto, irá terminar por volta de 6h e retornará às 21h. A temperatura mínima pode atingir 0 °C durante a manhã, e no período da tarde, a máxima chegará a 12 °C. A umidade ficará entre 63% e 94%, com os ventos atingindo 24 km/h.

Na quarta-feira, 14 de agosto, ainda existe previsão de geada, mas a temperatura aumentará um pouco, com a mínima sendo de 1 °C e a máxima de 19 °C. As rajadas de vento podem cair para 16 km/h, com a umidade por volta de 52% e 95%.

A previsão marca céu claro para quinta-feira, 15 de agosto, sem nenhum sinal de geada. A temperatura aumentará mais um pouco, sendo a mínima de 5 °C e a máxima de 22 °C. A umidade ficará entre 45% e 99%, com a ventania ficando por volta de 15 km/h.