Simepar prevê tempo frio e pancadas de chuva neste fim de junho

A previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) prevê tempo frio nesse final de junho. Além disso, uma chuva está prevista para cair no sábado.

Nesta sexta-feira, 28 de junho, a mínima é de 12°C e a máxima de 21°C, com as rajadas de vento chegando a 23 km/h, segundo o Simepar, o céu está nublado e a umidade está por volta de 62% e 97%.

No sábado, 29 de junho, como informado anteriormente, está previsto para cair uma chuva, com a probabilidade de ocorrência sendo de 97%. O céu ficará nublado e com pancadas de chuva, a precipitação acumulada será de 6.4 mm. A temperatura mínima irá chegar a 6°C e a máxima irá para 16°C. A ventania poderá atingir 23 km/h, com a umidade ficando entre 62% e 97%. De acordo com o Simepar, a chuva irá cair durante a madrugada e no período da manhã.

No domingo, 30 de junho, não tem previsão de chuva e o céu ficará com muitas nuvens. A temperatura poderá cair novamente, com a mínima indo para 2°C e a máxima para 14°C. Os ventos vão atingir 13km/h, com a umidade por volta de 49% e 99%.