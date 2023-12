Sinalização na rua Curió e Av. dos Pinheirais será reforçada para evitar transtornos durante obras

Desde o dia 05 de dezembro, a Avenida dos Pinheirais e entorno estão passando por várias intervenções, cujo objetivo é recondicionar o trânsito, pois em breve a avenida entrará em uma complexa e extensa obra de revitalização do pavimento e passeio, além de drenagem. Segundo o Departamento de Trânsito, o objetivo das alterações é minimizar os transtornos decorrentes das obras, e para isso, algumas ruas na região tiveram o sentido modificado.

Dentro das alterações, foi aberto um acesso para outras vias pela rua Curió, que passou a ter sentido único da avenida das Araucárias até a rua Joani Cabrini. O acesso da rua Joani Cabrini, entre a Curió e a avenida dos Pinheirais está com sentido único e o acesso da avenida das Nações, entre a avenida dos Pinheirais e a rua Curió também tem sentido único. O problema é que, apesar das sinalizações indicando as mudanças no trânsito, muitos motoristas estão andando na contramão, situação que tem causado preocupação para alguns moradores.

“Até então a rua Curió tinha sentido duplo, porém há alguns dias passou a ter sentindo único para quem desce da avenida das Araucárias sentido rua Joani Cabrini. O problema é que motoristas desavisados, ou porque não prestam atenção nas placas de sinalização ou por outra esperteza, estão subindo na contramão de direção do sentido Rua Joani Cabrini para a Avenida das Araucárias. Fiquei observando e na noite do dia 7 de dezembro, por volta das 21h, cerca de 8 carros subiram na contramão quase provocando colisões, inclusive comigo que descia no novo sentido. Antes que ocorra algo mais grave, seria importante fazer um alerta sobre esta situação”, disse um dos moradores.

Ele comentou que abriu um protocolo junto ao setor de trânsito pedindo alguma providência, sugerindo a instalação de placa vertical de alerta, faixas ou algo que sinalize de forma mais objetiva a mudança no trânsito. “Já existe sinalização vertical e horizontal, mas parece que estão passando desapercebidas por muitos motoristas”, completou.

O Departamento de Trânsito disse que está ciente do problema e informou que irá reforçar a fiscalização no local, porém lembrou que alguns transtornos são comuns até que os motoristas se atentem às mudanças no trânsito, observando a sinalização.

Foto: Valdecir Guimarães

Edição n.º 1393