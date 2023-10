Sinduscon-PR critica decisão de suspender licença para construção da Ponte de Guaratuba

O Sinduscon-PR, representando a indústria da construção no Paraná, emitiu um comunicado nesta semana, expressando séria preocupação com a suspensão da licença prévia para a construção da Ponte de Guaratuba. A decisão judicial interrompeu processos em curso e atrasa o início das obras.

A construção da ponte é um projeto de grande relevância para o desenvolvimento do estado, sendo aguardada pela população paranaense por mais de 40 anos. O Sinduscon-PR solicita bom senso das autoridades e órgãos responsáveis para uma solução rápida dessa questão judicial.

A entidade enfatiza que o projeto seguiu todos os procedimentos administrativos necessários e atendeu às exigências ambientais. Além disso, ressalta que o Governo do Estado está comprometido em executar o projeto de maneira segura, com foco no desenvolvimento sustentável.

Em setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou a favor da construção da ponte, negando um pedido liminar contra o edital das obras. A decisão da ministra Rosa Weber reconheceu a importância fundamental desse projeto para a região.

Antes da suspensão, a obra estava programada para começar no segundo semestre deste ano.