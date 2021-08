SINE está com mais de 80 vagas de emprego disponíveis

São várias opções de empregos, mas é preciso se apressar para garantir a sua vaga. Foto: Pixels

Está desempregado e não sabe onde procurar emprego? Se liga nessa oportunidade! A Agência do Trabalhador de Araucária divulgou nesta terça-feira, 24 de agosto, 85 vagas que estão disponíveis, para funções de complexidade variada, algumas com exigência de cursos específicos e outras exigindo tempo de experiência no cargo. Os interessados devem comparecer ao SINE, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. A Agência do Trabalhador ressalta que é importante que os profissionais façam e mantenham seus cadastros atualizados no local, pois em caso de preenchimento urgente de vagas, a convocação é feita via cadastro do sistema.

A Agência do Trabalhador/SINE Araucária está localizada na Rodovia do Xisto, nº 5815, no Bairro Sabiá (com entrada pela rua dos fundos, na Rua Álvaro Linhares Elke, 333). Os telefones do serviço são (41) 3642-1865/ (41) 3642-4691 e WhatsApp (41) 3643 – 4180.

Vagas

As vagas são para as seguintes funções: Eletricista de Caminhões, Lubrificador, Latoeiro, Mecânico de Caminhões, Funileiro Industrial, Operador de Máquinas de dobrar chapas, Nutricionista, Chapeiro, Rasteleiro de Asfalto, Operador de Escavadeira, Torneiro Mecânico, Ferramenteiro, Operador de Centro de Usinagem com comando numérico, Colorista Automotivo, Vendedor externo, Montador de Móveis, Auxiliar de Planejamento e controle de produção (PCP), Instalador de Granitos e Mármores, Arte Finalista e Chacareiro.

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021