Sismmar e Sifar mostram força em nova eleição do FPMA

O Diário Oficial do Município trouxe em edição suplementar publicada nesta terça-feira, 26 de novembro, os eleitos para ocupar as vagas de conselheiros do Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA) no biênio 2025/2026.

A eleição aconteceu entre os dias 21 e 25 de novembro e foi realizada de forma totalmente online. Todos os servidores concursados da Prefeitura e Câmara e aqueles já aposentados de ambos os órgãos estavam aptos a ajudar na escolha. Foram registrados 3.193 votos.

A divulgação do edital com o nome dos eleitos mostra que, mais uma vez, os candidatos mais identificados com o Sifar e Sismmar, sindicatos que representam o funcionalismo, se sobressaíram e ficarão com a maioria dos assentos nos conselhos administrativo e fiscal do FPMA a partir do ano que vem.

Ocupar essas vagas nos conselhos do Fundo têm sido uma das bandeiras dos sindicatos, já que o órgão é o responsável por gerir os recursos utilizados para custear as aposentadorias e pensões do funcionalismo municipal. Essencialmente, os valores que abastecem os cofres do FPMA são frutos das contribuições previdenciárias dos próprios funcionários, assim como da chamada cota patronal paga pelo Município e aportes também pagos pelo tesouro municipal em busca do equilíbrio atuarial, além – claro – dos valores provenientes dos rendimentos que a aplicação dessa grana resulta no mercado financeiro.

Para se ter uma ideia da força mostrada pelos sindicatos, eles ficaram com três das quatro vagas destinadas no Conselho Administrativo para servidores da Prefeitura. São eles: Hector Paulo Burnagui (699 votos), Bernardo Paim Cunha Masson (437 votos) e Simeri de Fátima Ribas Calisto (433 votos). O “estranho no ninho” entre os eleitos foi Ademir Lourenço, com 230 votos. Ele não é considerado um servidor classista. A vaga destinada aos aposentados no órgão também ficou com os sindicatos. O eleito foi Jorge Galarce (333)

Já no Conselho Fiscal as vagas disponíveis para servidores da Prefeitura eram três, sendo que os classistas ficaram com todas elas: José Afonso Strozzi (417 votos), Lisiane de Fátima Ribas de Oliveira (315 votos) e Marcia de Souza Silva (241 votos). Os sindicatos também ficaram com a vaga destinada aos servidores aposentados no Conselho. A eleita foi Adriana Martins Silva (220 votos).

Também estavam em disputa duas vagas no Conselho Administrativo para servidores da Câmara. As escolhidas por seus pares foram Riam Dalmoro Padilha (23 votos) e Jacqueline Nair Kampa (10 votos). Já a vaga do Poder Legislativo no Conselho Fiscal ficou com Leonilda Gadonski Trzaskos (23 votos).

Patrimônio

Para se ter uma ideia do tamanho da responsabilidade dos eleitos, a expectativa é que até o final do primeiro trimestre de 2025 o patrimônio do FPMA ultrapasse a casa dos R$ 2 bilhões. Esse montante deve chegar a R$ 3 bilhões em seis ou sete anos. Pela atuação como conselheiro, cada um dos eleitos recebe mensalmente uma espécie de jetom de R$ 2.392,84.

Edição n.º 1443.