Por volta das 15h desta segunda-feira, 3 de novembro, a Justiça Eleitoral “apertou o botão” que promoveu a retotalização dos votos das eleições municipais de 2024.

A cerimônia de retotalização foi conduzida pelo juiz eleitoral Carlos Alberto Costa Ritzmann em evento aberto ao público na sede do Cartório Eleitoral de Araucária. Com a recontagem, todos os 7.504 votos dados aos candidatos do Solidariedade passaram da condição de votos válidos para anulados.

Imediatamente após o “botão apertado” os dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram alterados e passaram a mostrar Ben Hur Custódio de Oliveira (União) e Ricardo Teixeira (Republicanos) como eleitos. Já Leandro da Academia e Professor Valter passaram a constar como tendo obtidos zero votos válidos.

Ben Hur e Ricardo acompanharam a solenidade de recontagem dos votos diretamente da sede da Justiça Eleitoral de Araucária e saíram de lá com os diplomas de eleitos. Com esse documento, ambos estão aptos a tomar posse na Câmara de Vereadores.

A sessão dessa terça-feira, 4 de novembro, já acontecerá com ambos compondo o plenário da Câmara.