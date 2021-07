Situação de Risco

Pastel que ieu comendo na pastelaria do chinéis achando que non me fazendo muito bem!! Iéu bem que estando discunfiado que a carne non sendo de boi, do que sendo nem me pergunte pra iéu non pensar besteira. E o Palmito garanto que sendo broto-de-bambú.

Mas negócio começando a dar reaçón nos intestino, iéu me controlando pra dar uns peido que sejon que nem o pastel, só vento, sem surpeza desagradável.

Iéu foi usando o GPC, GPC na cidade se chama de GPS, mas na hora do aperto tem que usar o GPC, que son as inicial de Guiado Pelo …. Bem o C… vou deixar na imaginaçón. Foi fazendo o reconhecimento de área e os cálculo de tempo de chegada na privada mais próxima. Na Rodoviária!!!! Só treis quadra de distância! 7 minuto de caminhada. E lá se foi iéu na direçón com a certeza que indo dar merda!!!

Metade do caminho a velocidade da caminhada virando passinho de tartaruga, o menor movimento mais brusco podendo dar cagada, literalmente falando!

Iéu estando num verdadeiro luquedon traseiro!!! Bariga começando a dar borbulho, testa pingando suor, as perna trançando os passo como num desfile na passarela bostial.

As pessoas passavam por iéu me vendo caminhar daquele jeito fazion com cara de dó, quando iéu tirando o chapéu pra abanar a cara me ponharon uma nota de cinco, duas nota de 2 Real e umas quinze moeda. Acho que sendo a primera vez que iéu achando que dinheiro non tendo importância nenhuma!!

Enton avistando no sinaleiro um alejado com cadera de roda pedindo esmola, non pensando duas vezes, ofereceu o dinheiro do chapéu pelo aluguel da cadera, home ficando ton contente que saiu pulando de alegria e ainda se oferecendo pra ser o condutor.

Home saiu gritando emergeça!! Emergença!!! E non dando 2 minuto iéu estando na privada da rodiviária Que Alegria!!!!

Na porta do banheiro estando escrivinhado uma frase de motivaçón:

A Verdadeira Felicidade consiste em chegar a tempo neste Local! Iéu pegando canivete e assinando embaixo!!!

Non dando 15 dia chegando multa por deprepaçón de Patrimônho Público!!!! Desgracéra Mésmo!!! Sentei na Butchoska, mas com a felicidade de sentar na Privada

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021