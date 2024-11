Smart Repair: Sua solução confiável para reparos de celulares em Araucária

Com a crescente dependência dos aparelhos celulares no nosso dia a dia, é comum que ocorram problemas e danos, exigindo a necessidade de reparos. As assistências técnicas oferecem serviços diversos para solucionar esses problemas, desde a substituição de tela quebrada até reparos em placa-mãe. Porém, encontrar um local de confiança para reparar o celular pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando o objetivo é conciliar rapidez e qualidade nos serviços.

Em Araucária, a Smart Repair vem se consolidando desde 2021 como uma opção para quem busca manutenção de dispositivos eletrônicos, oferecendo uma gama de serviços que vão desde a troca de tela e substituição de bateria até reparos mais técnicos, como conector de carga e placas internas. Outros serviços oferecidos pela empresa são o upgrade de memória e limpeza interna dos aparelhos.

A Smart Repair também dispõe de uma linha variada de acessórios, incluindo capas e películas para diversos modelos de celulares, mouses, teclados e produtos voltados especialmente para o público gamer. Os clientes encontram ainda caixas de som portáteis, cabos e carregadores, todos de alta qualidade e procedência garantida.

O diferencial da Smart Repair é o compromisso com a agilidade e a qualidade dos reparos, utilizando peças de garantia comprovada. “Além disso, a loja está com uma promoção incrível esta semana no preço da película hidrogel. Aproveite e garanta logo a sua!”, convida a proprietária Cris Helen Ávila.

Serviço

A Smart Repair está localizada na rua Pedro de Alcântara Meira, 170, no bairro Fazenda Velha. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 19:00 e aos sábados das 9:30 às 16:00.

Edição n.º 1439. Nina Santos.