SMCT libera credenciamento de food trucks para próximas festas da Prefeitura no Parque Cachoeira

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) divulgou um edital com informações sobre credenciamento de food trucks para a praça de alimentação das próximas festas que acontecerão no Parque Cachoeira. A 33ª Feira do Peixe Vivo acontecerá nos dias 16 e 17 de abril, o Feriado Fest será nos dias 19, 20 e 21 de abril e a Festa do Trabalhador no dia 01 de maio.

Quem tiver interesse, deve protocolar os documentos necessários até o dia 04 de abril na sede da SMCT ou digitalmente pelo link: https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/e-protocolo-digital/detalhar/1.

Os selecionados para as festas serão definidos por meio de um sorteio em sessão pública, que será realizado às 14h no dia 11 de abril, na sala de reuniões do Museu Tingüi-Cuera.

Os primeiros sorteados serão os participantes para a 33ª Feira do Peixe Vivo e para o Feriado Fest. Em seguida, o sorteio ocorrerá para a Festa do Trabalhador, onde serão considerados com prioridade os credenciados de Araucária que não foram escolhidos nos outros eventos.

Serviço

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) está localizada em um novo endereço, na Avenida Victor do Amaral, n° 1.815, no Centro, próximo ao Shopping Pinheiros. Confira todos os requisitos e detalhes sobre a inscrição pelo link: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/2587/texto/244792.

Confira as vagas disponíveis:

Para a 33.ª Feira do Peixe (16 e 17/04) e o Feriado Fest (19 a 21/04), serão selecionados 20 food trucks. O posicionamento de cada food truck no espaço gastronômico será realizado por sorteio.

Sanduíche/lanche – 2 vagas;

Hot Dog/cachorro-quente – 1 vaga,

Hambúrguer artesanal – 2 vagas;

Espetinhos – 1 vaga;

Porções – 2 vagas;

Pizza/minipizza – 1 vaga;

Pastel – 2 vagas;

Sorvetes – 1 vaga;

Churros/crepes – 1 vaga;

Sanduíche defumado – 1 vaga;

Comidas típicas – 2 vagas;

Chopp – 4 vagas.

Já para a Festa do Dia do Trabalhador (01/05) serão selecionados 31 food trucks. A seleção da ordem dos credenciados também será realizada por sorteio.