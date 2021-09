SMED anuncia retorno presencial de novas turmas

Retorno presencial nos CMEIs começa, de forma gradativa. Foto: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED) divulgou o retorno presencial, em modelo híbrido, para novas turmas. O 1º ano e EJA retornam na próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, Infantil 5 terá retomada em 4 de outubro (segunda-feira) e Infantil 4 retornará em 18 de outubro (segunda-feira).

As turmas de 8º e 9º anos foram as primeiras a voltar, em 2 de agosto; na sequência retornaram os 5º anos, em 24 de agosto; 4º anos em 30 de agosto: e 3º e 2º anos e CMAEES nesta terça-feira, 14 de setembro.

A SMED reforça que a participação dos alunos nas atividades presenciais acontece somente com a devida autorização assinada pelo pai ou responsável legal pela criança, assim como ocorreu com as demais turmas. O documento está disponível na unidade onde a criança está matriculada.

Para o retorno das novas turmas, as instituições mantêm o mesmo protocolo de biossegurança, com carteiras e cadeiras espaçadas respeitando distanciamento de 1,5m, álcool em gel em todas as salas de aula e isolamento dos bebedouros de uso coletivo. As crianças também receberam kits de higiene individuais, contendo máscaras e álcool em gel. Outra medida adotada é a medição de temperatura de todas as pessoas que entrarem na unidade, além da higienização das mãos com álcool gel.

Casos de Covid 19

A SMED também fez um balanço dos casos de Covid registrados entre as turmas que retornaram nas atividades presenciais. Em umas das escolas, o pai de um aluno testou positivo e o filho foi afastado. Na segunda escola, uma profissional da limpeza também testou positivo e foi afastada. Na terceira escola, uma professora teve sintomas, fez o teste, mas o resultado não foi divulgado. Ela foi afastada. Nessa mesma escola, dois estudantes apresentaram sintomas, mas se recusaram a fazer o teste, e foram afastados.

Em uma quarta escola, uma cozinheira teve o teste positivado e foi afastada. Na quinta escola, uma professora com suspeita realizou o teste, mas mesmo antes de pegar o resultado, foi afastada.

Apenas uma escola teve a situação mais crítica registrada até agora, com uma professora que testou para Covid e foi afastada e 9 alunos e 9 servidores com suspeita, que também foram afastados.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021