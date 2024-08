SMED e MP dão “pito” nos pais e responsáveis que não estão mandando os filhos para a escola

A Secretaria Municipal de Educação – SMED fez uma convocação importante para os pais e responsáveis que não estão mandando seus filhos para a escola. O encontro aconteceu no dia 26 de julho, na sala do Tribunal do Júri, e contou com o respaldo do Ministério Público do Município e do Conselho Tutelar. O objetivo foi conscientizar os pais sobre a importância da frequên­cia escolar.

Segundo a SMED, foram convocadas 27 famílias responsáveis por estudantes com altos índices de infrequência escolar, das quais compareceram 17. Os responsáveis assinaram um termo de compromisso e responsabilidade, sobre a frequência escolar de seus filhos. Vale ressaltar que a legislação, como a Constituição Federal, a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem essa obrigatoriedade da frequência escolar.

Estavam presentes nesse encontro a secretária de Educação professora Adriana de Oliveira Chaves Palmieri, a diretora geral da SMED professora Suzana Nunes Branco, as presidentes do Conselho Tutelar Elisandra Patrícia Soares e Adriane Mônica Gawlak, a promotora Drª Vanessa Scopel Bonatto, a diretora do Departamento de Articulação Pedagógica da SMED Jociane Emídia Silva e as assessoras da busca ativa Mônica Bora Fagundes e Elizabete Kocholik Chaves.

“A presença das crianças/estudantes nas escolas é fundamental para o seu desenvolvimento integral. Nossos estudantes estão em uma fase crucial de crescimento, onde cada dia de aprendizado e interação contribui significativamente para a formação de suas habilidades, valores e conhecimentos. É essencial que os pais e responsáveis legais compreendam a importância de seu papel nesse processo. A educação não acontece apenas dentro das salas de aula, ela é um esforço conjunto que envolve toda a comunidade escolar e, especialmente, a família”, argumentou a secretária Adriana Palmieri.

Ela ainda ressaltou que é responsabilidade dos pais garantir que suas crianças estejam presentes na escola, acompanhando suas atividades e apoiando seu aprendizado. “É vital esse acompanhamento diário, pois fortalece o vínculo entre a escola e a família, criando um ambiente propício para que nossos estudantes se desenvolvam de maneira plena e saudável. Contamos com o compromisso de todos para que nossas crianças possam aproveitar ao máximo as oportunidades que a educação integral oferece, construindo um futuro melhor para elas e para nossa comunidade”, pontuou a secretária.

