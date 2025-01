SMED e SEED divulgam calendário escolar da rede municipal e estadual para 2025

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) e a Secretaria de Estado da Educação (SEED) divulgam os calendários escolares das redes de ensino municipal e estadual.

Está previsto para os estudantes das escolas municipais e colégios estaduais começarem as aulas na primeira semana de fevereiro.

No calendário, também informa sobre os feriados e recesso do Carnaval, além das férias de julho que durarão por duas semanas.

Um dia antes do início do ano letivo, será realizado uma reunião pedagógica entre os educadores. No dia seguinte, no dia 04 de fevereiro, o ano letivo começará oficialmente.

Uma vez por semana, os professores terão hora-atividade. O dia mudará a cada semana, alternando entre os dias. Por exemplo, primeira hora-atividade será no dia 19 de fevereiro, quarta-feira, na semana seguinte, será na quinta-feira (27/02).

Em março, nos dias 03, 04 e 05, acontecerá o recesso de Carnaval. E a hora-atividade irá retomar na sexta-feira (07/03). Na última semana, do dia 24 a 28, será realizada a semana pedagógica.

Em maio, as escolas que adotam o método de ensino por trimestre, vão finalizar o período no dia 16, sexta-feira. Na segunda (19), será realizada uma reunião pedagógica com conselho de classe. No dia seguinte (20), o segundo trimestre irá iniciar, já com hora-atividade para os educadores, sendo finalizado no dia 05 de setembro. A reunião dos professores será no dia 08, com o terceiro trimestre iniciando no dia seguinte. O período será realizado até o dia 18 de dezembro, quando será encerrado o ano letivo. A reunião pedagógica será no dia seguinte.

Para as escolas com ensino semestral, o primeiro período será finalizado no dia 11 de julho, um dia antes das férias. No dia 28 será realizada a reunião pedagógica e conselho de classe, com o segundo semestre começando no dia seguinte. Esse período será finalizado no dia 18 de dezembro, com reunião no dia 19.

Estadual

Os colégios estaduais iniciarão o ano letivo no dia 05 de fevereiro. Nos dois dias anteriores, ocorrerá o Estudo e Planejamento para os educadores. Em março, a rede estadual também terá o recesso de Carnaval, sendo nos mesmos dias que a rede municipal.

Em abril, no dia 17 terá recesso, com feriado nos dia 18 e 21. Na última semana, o trimestre finalizará na terça-feira (29), com Estudo e Planejamento para o dia seguinte. Os alunos ficarão em casa nos dias 01 e 02 de maio, devido feriado e recesso respectivamente. Na segunda-feira (05) o segundo trimestre iniciará.

As férias de julho acontecerão do dia 10 a 25, com Estudo e Planejamento dos professores nos dias 24 e 25. As aulas voltam na segunda-feira (28). O segundo trimestre fecha no dia 21 de agosto e o terceiro inicia na outra semana, na segunda-feira (25). No dia 22 será realizado o Estudo e Planejamento.

Em dezembro, o terceiro trimestre encerra no dia 19, assim finalizando as aulas. Nos dias 22 e 23, acontecerá o conselho de classe e fechamento do ano letivo. Além disso, nos meses de maio e setembro será aplicada a Prova Paraná 2025.

Nova secretária de Educação

A cidade de Araucária está com uma nova gestão neste ano de 2025. O atual prefeito Gustavo Botogoski (PL) foi eleito junto com a vice-prefeita Tati Assuiti (Solidariedade).

Formada em Pedagogia pela Universidade Positivo, Tati aceitou o convite de Gustavo para liderar a Secretaria Municipal de Educação (SMED). Ela também possui três especializações: pós-graduação em Filosofia pela Faculdade Gama Filho; em Educação Especial pela Unifacear; e em Estratégia e Planejamento pela Escola Superior de Guerra.

“O compromisso da nossa gestão é com uma educação inclusiva, crítica e estrategicamente planejada, que prepara os alunos para serem sujeitos de sua história. Não vamos desviar jamais a nossa atenção dessa meta”, pontua a vice.

Edição n.º 1447. Victória Malinowski.