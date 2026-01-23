A Secretaria de Educação (SMED), garante o atendimento e cuidados a 217 crianças durante o período de férias escolares. O Espaço Criança é uma ação voltada a crianças de 0 a 3 anos cujos responsáveis legais tenham comprovado previamente à SMED a real necessidade do atendimento. A iniciativa oferece atividades recreativas, alimentação, repouso e cuidados de saúde e higiene.

O Espaço Criança funciona nos CMEIs Prof.ª Dorinha Luci Mosson Trzaskos (Cachoeira) e Prof.ª Rosene Rodrigues da Silva (Jardim Shangai/Condor).

Já ocorreram ações variadas como Dia da Fantasia, brincadeiras com tinta, visita da Guarda Municipal e apresentação da fanfarra da Escola Municipal Arlindo Druszcz. Outras atividades, como contação de histórias e teatro, também estão na programação.

As crianças atendidas no Espaço Criança estão matriculadas na rede municipal de ensino, mas a participação neste período de férias não tem relação com as atividades pedagógicas do calendário escolar e nem contam com a participação dos professores.

O atendimento realizado pela SMED no Espaço Criança garante cuidados importantes, mas não substitui e nem exime a família de suas responsabilidades. Lembrando que, conforme previsto no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.”