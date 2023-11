SMED mantém ações de combate ao racismo e valorização da cultura negra nas escolas

O combate ao racismo começa nas escolas. Com essa visão, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) mantém uma série de ações previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, e desde 2013 o município também dispõe de uma legislação própria que instituiu em todas as unidades de ensino a ERER (Equipe para a Educação das Relações Étnico-Raciais), cujo objetivo é auxiliar a comunidade escolar no desenvolvimento de ações pedagógicas que visem o combate ao racismo.

Desde 2010 a SMED instituiu em sua agenda a Semana da Consciência Negra, que representa o marco das ações realizadas durante todo o ano pelas Unidades Educacionais. “É um momento de diálogo, troca de experiências e principalmente de fortalecimento do trabalho de combate ao racismo e valorização da cultura negra”, afirma Cleci da Cruz Martins, assessora pedagógica da Educação das Relações Étnicoraciais do Departamento de Articulação Pedagógica da SMED.

A secretaria mantém ainda um programa de formação continuada para os profissionais de educação. E com o objetivo de estimular a leitura na infância e promover a representatividade, fez aquisições de livros com temáticas afro-brasileira e indígena para instituições públicas. “A SMED Araucária também faz parte do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Araucária -COMPIR”, completa Cleci.

Ações de 2023

Neste ano a SMED promoveu o curso “Enfrentamento ao Racismo Institucional” para os profissionais que compõe os departamentos, Seminário Educando para as Relações Étnico-raciais, atendimento aos estudantes imigrantes matriculados na rede municipal de educação, Seminário Racismo e Intolerância Religiosa: Um olhar reflexivo-2023 e visitas técnicas externas a museus e comunidades negras e indígenas. “Além das ações, sempre orientamos os nossos profissionais de educação, para que considerem a inserção da temática durante todo o ano letivo”, pontua a assessora.

