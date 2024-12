SMED: Oficina de Arte de Araucária — um trabalho diferenciado

Desde 1992, a Oficina de Arte de Araucária tem desempenhado um papel essencial na valorização do ensino da Arte em nosso município. O projeto, que começou como um espaço único de ateliê, se transformou ao longo dos anos, ampliando seu alcance e impacto. Hoje, mais do que nunca, a Oficina é motivo de orgulho para nossa comunidade, levando arte e cultura a 6 escolas e 1 CMEI, atingindo quase 1.500 estudantes.

No ano de 2021, a Oficina deu um passo ainda mais significativo: descentralizou suas atividades para atender diretamente nas escolas e em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). Essa mudança permitiu um aumento expressivo no número de alunos atendidos e possibilitou que crianças, desde as mais novas, até as maiores, vivenciassem atividades artísticas como desenho, pintura, fotografia, dança, fanfarra, canto coral e teatro.

Os resultados são notáveis! Exposições realizadas nas escolas, apresentações premiadas em competições, como o Campeonato Interestadual de Fanfarras, e o reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido em CMEI (Finalista do Prêmio Arte na Escola), evidenciam a qualidade e o impacto desse trabalho. Além disso, os professores da Oficina de Arte têm sido convidados a participar como formadores nas Semanas Pedagógicas, participar da escrita de materiais da SMED, como a Pasta Araucária e participar de publicações acadêmicas como o Caderno Pedagógico, que fortalecem ainda mais o ensino de arte no município.

Além disso, há um vínculo muito forte com os professores que atuam no Clube de Ciências Augusto Ruschi, pois, desde 2021, são organizadas formações continuadas com esse grupo de professores, incentivando ainda mais que nossos alunos compreendam a Arte pela Ciência e a Ciência pela Arte.

Esse trabalho colaborativo entre professores, estudantes e a comunidade tem feito a diferença. A arte tem transformado a vida dos estudantes, oferecendo um espaço de aprendizado, expressão e conexão. As conquistas alcançadas pela Oficina são um reflexo do comprometimento de seus profissionais e do apoio de toda a comunidade.

Araucária tem muito a se orgulhar! A Oficina de Arte é mais do que um projeto educacional; é uma celebração da nossa cultura, da criatividade e da paixão por ensinar. Que continuemos apoiando e valorizando esse trabalho tão importante para a formação de nossos alunos e o fortalecimento da Oficina em mais unidades de ensino, para os próximos anos.

Edição n.º 1445. Professora Maria Lucimara dos Santos – assessora da Oficina de Arte (DAP-SMED).